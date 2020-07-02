Захарова назвала грубой фальшивкой данные о «сговоре» России с талибами*

В МИД расценивают заявления США о якобы сговоре российской стороны с боевиками террористического движения «Талибан» (организация запрещена в России) как часть внутриполитической борьбы, вбросом и «грубой фальшивкой». Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, все это напоминает блокбастер, над которым работают лучшие голливудские режиссеры. Захарова вспомнила американскую комедию «Хвост виляет собакой» (1997). В картине показано, как обеспечиваются избирательные кампании в США, уточнила дипломат.

«Все сходится. Так происходит много лет», — цитирует ее РИА «Новости».

При этом обвинения американских СМИ в том, что Россия могла сотрудничать с талибами, чтобы напасть на военных США в Афганистане, это часть внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

«Времени до выборов, по их меркам, осталось не так много, нужно давить на все кнопки, что они и делают. Фарс, фальшивка, очередной вброс <…> такая грубая фальшивка», — резюмировала Захарова.

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