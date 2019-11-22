Путин назвал задачу на ближайшие десятилетия

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назвал укрепление оборонного потенциала страны задачей на ближайшие десятилетия, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо учитывать «не такие уж и большие» ресурсы, которые вкладываются в эту задачу в России по сравнению с другими странами.

«Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — сказал Путин

Глава государства призвал грамотного и рационального использовать бюджетные деньги.