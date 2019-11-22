Путин назвал задачу на ближайшие десятилетия

Президент России Владимир Путин назвал укрепление оборонного потенциала страны задачей на ближайшие десятилетия, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо учитывать «не такие уж и большие» ресурсы, которые вкладываются в эту задачу в России по сравнению с другими странами.

«Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — сказал Путин

Глава государства призвал грамотного и рационального использовать бюджетные деньги.