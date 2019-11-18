В Минобороны потребовали взыскать 2 млрд рублей с производителя ракет «Союз»

Министерство обороны России подало в суд иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Суть исковых требований в картотеке пока не раскрывается.

Уточняется, что «Прогресс» специализируется на выпуске базовых в российской системе средств выведения, ракет-носителей семейства «Союз», и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.

На сайте РКЦ он назван единственным в мире предприятием, осуществляющим пуски ракет-носителей с четырех космодромов: Байконур, Плесецк, космодром Восточный и Гвианский космический центр.

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