В МИД РФ прокомментировали возвращение кораблей Украине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возвращение задержанных в Керченском проливе украинских судов на родину. Об этом сообщает «Интерфакс».
В диппредставительстве отметили, что Москва никогда не отрицала возможность возможность возвращения судов Украине.
Представители МИД уточнили, что еще в июне предупредили посольство Украины в Москве о «возможностях», которые могли быть задействованы украинскими властями для возвращения моряков.
В ноябре 2018 года в Керченском проливе нарушили российские границы, в результате чего были задержаны.
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