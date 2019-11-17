В МИД РФ прокомментировали возвращение кораблей Украине

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возвращение задержанных в Керченском проливе украинских судов на родину. Об этом сообщает «Интерфакс».

В диппредставительстве отметили, что Москва никогда не отрицала возможность возможность возвращения судов Украине.

Представители МИД уточнили, что еще в июне предупредили посольство Украины в Москве о «возможностях», которые могли быть задействованы украинскими властями для возвращения моряков.

В ноябре 2018 года в Керченском проливе нарушили российские границы, в результате чего были задержаны.

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