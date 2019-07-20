Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Об этом сообщает Reuters.

Хант назвал эту ситуацию неприемлемой и отметил, что британская сторона будет отвечать решительно, но взвешенно. Также подчеркивается, что последствия не будут нести военного характера.

«Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, это обернется серьезными последствиями», — добавил Хант.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.