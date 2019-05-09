США арестовали судно КНДР за обход санкций

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Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.

В ведомстве заявили, что судно было задержано за поставки угля из КНДР в другие страны, что запрещено резолюциями Совбеза ООН.

Подчеркивается, что это первый арест северокорейского судна американскими властями. Гражданский иск по данному делу будет рассматриваться в суде Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР.