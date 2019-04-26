CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить «большое» ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Высокопоставленный чиновник администрации президента подчеркнул, что Трамп хотел бы включить Россию и Китай в новый договор по контролю за вооружениями. Предполагается, что документ будет касаться всех «вооружений, боеголовок и ракет».
Источник добавил, что администрация Белого дома нацелена как можно скорее найти время в календаре Трампа для обсуждения нового ядерного соглашения.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).