Глава комитета Думы по обороне опроверг сообщения об отмене погон десантников

Глава комитета Госдумы по обороны Владимир Шаманов, ранее командовавший Воздушно-десантными войсками, усмотрел провокацию в сообщениях об отмене погон традиционного голубого цвета у десантников, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что урсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали погоны в знак протеста против отмены традиционных погон. Таким образом курсанты выразили свою недовольство из-за того, что цвет погон на полевой форме был изменен с синего на черный.

По словам Шаманова, настоящие десантники «не разбрасываются» погонами.

«Вообще все это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно. Бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются», - прокомментировал Шаманов.

Шаманов заявил, что ему «абсолютно точно» известно, что никаких решений «об отмене беретов и погон в ВДВ нет и не планируется» — все десантники, включая и курсантов, продолжают носить легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки.

Кроме того, по его словам, парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к Параду Победы, пройдут в исторической форме одежды.