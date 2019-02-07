Генсек НАТО захотел сохранить ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью медиагруппе Funke, что альянс намерен предпринять «инициативы» по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, НАТО «продолжит работать» над сохранением ДРСМД и усилением контроля над вооружениями. Столтенберг подчеркнул, что в случае разрыва ДРСМД альянс рассмотрит различные «варианты», которые обеспечат «достойные доверия меры устрашения и обороны».

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Генсек заключил, что в НАТО не хотели бы начала новой «гонки вооружений».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выходить с инициативами о замене ДРСМД.