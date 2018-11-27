На Украине создадут штабы обороны на время военного положения
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что на время военного положения в стране будут созданы штабы обороны, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что военные администрации в украинских регионах Украины открываться не будут.
«На время действия указа военные администрации не будут создаваться, а будут создаваться только штабы обороны», — заявил Порошенко.
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Уточняется, что в рамках организации территориальной обороны Украины будет произведена проверка резерва, возможностей мобилизации, а также инспекция технического состояния. Кроме того, будет передислоцирована часть войск.
Ранее Порошенко рассказал о попытке поговорить с Путиным о военных кораблях.