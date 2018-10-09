Минобороны Украины назвало число мест подрыва на военном складе

Заместитель руководителя генерального штаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко заявил, что на пожар с детонацией боеприпасов на складе в Черниговской области начался после четырех взрывов в разных местах арсенала, передает «112 Украина».

«На этот момент по данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, причем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар», — сказал Тимошенко.

Реклама

Он также подчеркнул, что пожар распространился на 10% технической территории склада, а около 50% боеприпасов большого калибра были вывезены на другие арсеналы «в течение последнего времени».

Ранее на Украине заявили о возможной диверсии на военном складе.