Захарова заявила о новых данных по крушению Ил-20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время будут обнародованы новые данные о крушении самолета Ил-20 в Сирии. Об этом она сказала на брифинге, передает РИА «Новости».

«В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы. Они позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедии о причастности к ней израильских военных летчиков», — сказала Захарова.

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Представитель ведомства добавила, что трагедия требует дополнительных разъяснений с израильской стороны.

Захарова также выразила соболезнования родным и близким погибших военных.

17 сентября в Сирии потерпел крушение российский самолет Ил-20, погибли 15 военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что израильские самолеты подставили Ил-20 под удар ракеты средств ПВО Сирии.

Ранее Минобороны опровергли версию о крушении Ил-20 из-за сбоя системы «свой-чужой».