Небензя заявил о наличии доказательств готовящихся в САР провокаций

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства готовящихся в Сирии провокаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, применение химоружия властями Сирии с военной точки зрения «ничем не оправдано».

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Он также добавил, что подобный инцидент стал бы «приглашением западной «тройке» нанести удар по Сирии».

Небензя подчеркнул, что у России имеются «неопровержимые доказательства приготовлений» провокаций со стороны противников правительства САР.

Ранее в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что жители провинции Идлиб заявили о начале съемок постановочной химатаки.