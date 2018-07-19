В России начали серийное производство блоков «Авангард»

Предприятия российского ОПК начали серийное производство комплекса гиперзвуковых боевых блоков «Авангард», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что полет «Авангарда» проходит в плотных слоях атмосферы, в отличие от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Максимальная скорость, развиваемая крылатым блоком, в 20 раз превышает скорость звука.

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«В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса «Авангард» и проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение», — отметил замком РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун.

Ранее в ВКС России рассказали об авиационной эскадрилье, оснащенной комплексами «Кинжал».