Россия опровергла газовую атаку в Восточной Гуте

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко опроверг применение химического оружия в сирийском городе Дума, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что при газовой атаке в Восточной Гуте погибли 70 человек.

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«Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений», — сказал Евтушенко.

В ответ на сообщения СМИ о химической атаке официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт призвала Россию помочь предотвратить новые химатаки в Сирии.