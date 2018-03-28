Польша договорилась с США о поставке американских систем ПВО Patriot

Польша подписала с американской стороной контракт на поставку систем ПВО Patriot, передает РИА «Новости».

«Над Вислой безопасно благодаря тому, что сегодня мы подписываем соглашение на поставку в Польшу современной системы ПВО», — заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.

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Отмечается, что общая стоимость контакта составляет $4,7 млрд, а в рамках реализации соглашения фирмы в Польше получат заказы почти на $200 млн на производство элементов пусковой установки, транспортных частей и элементов связи. Первая поставка произойдет в 2011 году и будет состоять из 16 пусковых установок, четырех радиолокационных станций и 208 ракет.

Ранее в США одобрили поставку Швеции комплексов Patriot за $3,2 млрд.