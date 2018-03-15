В Минобороны назвали слова министра обороны Британии «риторикой базарной хабалки»

Министерство обороны России назвало слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России «риторикой базарной хабалки», передает РИА «Новости».

«Риторика базарной хабалки, продемонстрированная сегодня главой британского минобороны Гэвином Уильямсоном, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции», — сказал генерал-майор Игорь Конашенков.

Реклама

Он также назвал Великобританию «мировым уютным гнездом» для перебежчиков и «всевозможных контор по производству фейковых сенсаций».

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что выражения, которые позволил себе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, беспрецедентны и свидетельствуют о его полнейшем непрофессионализме.