Экс-министр обороны Украины рассказал, почему страна не вошла в НАТО

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne рассказал, почему страна еще не вступила в НАТО.

«Для того, чтобы вступить в НАТО нужно простыми словам сдать экзамены. Эти экзамены преимущественно по гражданским вопросам. Это вопросы справедливого правосудия, нормальных выборов, прозрачности бюджетных финансов, противодействия коррупции и так далее. Вот по всем этим гражданским вещам мы отстаем», — сказал Гриценко.

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По его словам, если бы готовность к вступлению оценивали по параметрам армии, Украина давно вошла бы в Альянс.

Ранее сообщалось, что в Киеве открыли центр по обеспечению кибербезопасности при помощи НАТО.