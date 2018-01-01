Ким Чен Ын припугнул США «ядерной кнопкой» на своем столе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время новогоднего обращения к согражданам заявил, что у КНДР отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории, сообщает Associated Press.

«США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе», — сказал Ким Чен Ын, добавив, что «вся территория США — в зоне досягаемости наших ядерных сил».

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По мнению лидера КНДР, Вашингтон никогда не сможет начать войну «против него и его страны».

Кроме того, в своем обращении Ким Чен Ын призвал к улучшению отношений между КНДР и Южной Кореей.

Ранее лидер Северной Кореи заявил о том, что страна собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.