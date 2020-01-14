«ВКонтакте» упал

В работе сервиса «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом сообщает портал downdetector.

Отмечается, что большинство жалоб (77%) связаны с доступом к сайту социальной сети. Кроме того, 18% не могут отправить сообщения, а остальные 4% — войти на сайт.

Уточняется, что чаще всего о проблемах в работе социальной сети сообщали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Перми, а также Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска.

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