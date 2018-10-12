Facebook удалила сотни подозрительных страниц перед выборами в США

Представители Facebook заявили, что из социальной сети удалены сотни аккаунтов, которые игнорировали правила против спама и осуществляли «скоординированные неаутентичные действия». Заявление опубликовано в официальном блоге компании.

В блоге говорится, что были удалены 559 страниц и 251 учетная запись, которые, считают в соцсети, распространяли спам и заведомо ложную информацию. В компании рассказали, что с их помощью в социальную сеть попадал «огромный объем информации», который связан с предстоящими промежуточными выборами в США.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Facebook удалила десятки аккаунтов российской компании SocialDataHub.