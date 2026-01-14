Готовивший диверсию на подстанции 22-летний россиянин попал на видео

ФСБ показала на видео готовившего диверсию на объекте ТЭК в Башкирии россиянина

На видео попал 22-летний житель Башкирии, задержанный за подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Кадры, предоставленные региональным управлением ФСБ России, опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На видео можно увидеть, как задержанного ведет сотрудник ФСБ. Затем опубликованы кадры допроса молодого человека, в ходе которого он рассказал, что готовил диверсию по заданию украинских спецслужб.

«Преступление осознаю и очень сильно в нем раскаиваюсь», — сказал он.

По данным канала, подозреваемый живет в Уфе. Украинский куратор предложил ему поджечь трансформаторную подстанцию. Момент поджога надо было снять на видео. Отмечается, что подозреваемого задержали дома, там же были обнаружены вещества и инструменты, с которыми он собирался идти на дело.

По предварительной информации, молодой человек в мессенджере Telegram вступил в переписку с неизвестным, который предложил ему совершить поджог трансформаторной подстанции. За это россиянину предложили 23 тысячи рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее в Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК.