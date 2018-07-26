РФС огласил зарплату тренерского штаба сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) обнародовал зарплату тренерского штаба национальной команды, сообщает Sport24.

О зарплатах тренерского штаба рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Еще в апреле 2015 года РФС принял решение, что назначение главного тренера будет согласовываться с исполкомом. И сегодня по согласованию с Виталием Мутко мы предложили продолжить сотрудничество с Черчесовым и его штабом по схеме «2+2». Бюджет на тренерский штаб — €2,5 млн», — сказал он.

Ранее сообщалось, что стала известна зарплата Черчесова в сборной России.