Игра Мацуева привела в экстаз легенду «Манчестер Юнайтед»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании по футболу Петер Шмейхель рассказал о своем знакомстве с известным пианистом Денисом Мацуевым, передает газета «Известия».

Шмейхель отметил, что считает российского музыканта уникальной личность.

«Несколько месяцев назад я познакомился с действительно выдающимся русским человеком. Это известный пианист Денис Мацуев. Он — уникальная личность. Его умение играть на рояле просто вводит в экстаз.

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Мне посчастливилось поиграть с ним вдвоем на фортепиано в пустом зале театра в Санкт-Петербурге, и это было потрясающе. Этот момент навсегда останется в моей памяти. Сыграть свое любимое музыкальное произведение с таким мастером — это действительно незабываемо», — рассказал датчанин.

Во время чемпионата мира — 2018 Шмейхель работал в России в качестве журналиста.

Ранее Шмейхель оценил вклад Андрея Канчельскиса в успехи «Манчестер Юнайтед».