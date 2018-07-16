Мону Лизу «переодели» в форму сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018

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Легендарную Мону Лизу «переодели» в футболку сборной Франции, сообщает Sport24.

Таким образом администрация музея Лувр поздравила национальную команду с победой в финале чемпионата мира 2018 года против Хорватии.

Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.