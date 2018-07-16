Мону Лизу «переодели» в форму сборной Франции в честь победы на ЧМ-2018
Легендарную Мону Лизу «переодели» в футболку сборной Франции, сообщает Sport24.
Таким образом администрация музея Лувр поздравила национальную команду с победой в финале чемпионата мира 2018 года против Хорватии.
Чемпионат мира 2018 года прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Финальный матч между сборными Франции и Хорватии состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ��⚽ ���� pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) 15 июля 2018 г.