Куртуа стал лучшим вратарем чемпионата мира — 2018
Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.
Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
В составе сборной Бельгии Куртуа стал бронзовым призером мундиаля, в матче за третье место обыграв команду Англии.
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26-летний вратарь провел в рамках мирового первенства семь матчей. Он отразил 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей.
Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком ЧМ-2018 признан Килиан Мбаппе.