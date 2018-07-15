Куртуа стал лучшим вратарем чемпионата мира — 2018

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Вратарь сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа признан лучшим голкипером чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе сборной Бельгии Куртуа стал бронзовым призером мундиаля, в матче за третье место обыграв команду Англии.

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26-летний вратарь провел в рамках мирового первенства семь матчей. Он отразил 81,8% ударов по своим воротам, что является лучшим показателем среди вратарей.

Ранее сообщалось, что лучшим молодым игроком ЧМ-2018 признан Килиан Мбаппе.