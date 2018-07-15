Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

«Золотой мяч» турнира был вручен хорвату после завершения финального матча мундиаля, где хорваты уступили со счетом 2:4. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.

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На мундиале хавбек провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

«Серебряный мяч» достался хавбеку Бельгии Эдену Азару, а «бронзовый» — форварду французов Антуану Гризманну.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2018.