Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич признан лучшим футболистом чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
«Золотой мяч» турнира был вручен хорвату после завершения финального матча мундиаля, где хорваты уступили со счетом 2:4. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.
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На мундиале хавбек провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
«Серебряный мяч» достался хавбеку Бельгии Эдену Азару, а «бронзовый» — форварду французов Антуану Гризманну.
Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2018.