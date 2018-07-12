Тренерский штаб сборной Хорватии прокомментировал госпитализацию Перишича

<img src="//img.gazeta.ru/files3/49/11835049/RIAN_5587158.HR-pic905-895x505-83230.jpg">

Тренерский штаб сборной Хорватии по футболу прокомментировал информацию о госпитализации полузащитника команды Ивана Перишича, передает ТАСС.

«Госпитализирован? Нет, это не подходящее слово, поскольку подразумевает нечто серьезное.

Он же просто прошел МРТ, чтобы удостовериться, что его повреждение не оказалось серьезным. Надеемся, он сможет сыграть в финале», — заявили в пресс-службе сборной.

Реклама

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Перишич был доставлен в больницу после матча полуфинала чемпионата мира — 2018 с командой Англии.