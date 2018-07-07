Твиттер испанской лиги в восторге от гола Черышева и назвал его царем
Официальный твиттер чемпионата Испании высоко оценил гол полузащитника сборной России и «Вильярреала» Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче мирового первенства 2018 года, сообщает «Советский спорт».
Россиянин открыл счет во встрече на 31-й минуте. После перового тайма ничья — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
�� La revelación de la #WorldCup— LaLiga (@LaLiga) 7 июля 2018 г.
���� 'El Zar' de Rusia
�� El hombre de los golazos
�� ¡Chéryshev ya lleva 4 GOLES! ��#LaLigaWorldCup pic.twitter.com/oTw3UetkE9