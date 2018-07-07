Твиттер испанской лиги в восторге от гола Черышева и назвал его царем

Официальный твиттер чемпионата Испании высоко оценил гол полузащитника сборной России и «Вильярреала» Дениса Черышева в ворота команды Хорватии в четвертьфинальном матче мирового первенства 2018 года, сообщает «Советский спорт».

Россиянин открыл счет во встрече на 31-й минуте. После перового тайма ничья — 1:1. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.