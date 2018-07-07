Российского рэпера соцсети обвинили во лжи из-за татуировки в честь Акинфеева

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Российский рэпер Александр Тарасов, известный по псевдониму T-killah, выложил в свой инстаграм видео, на котором ему на лице делают татуировку со словами «Россия» и «Игорь», сообщает «Советский спорт».

T-killah пообещал сделать татуировку на лице в случае выхода сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, однако, как он сам признался, его тату оказалось фальшивым.

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На обвинения подписчиков певец отметил, что никого не обманул, демонстрируя татуировку «Россия» на внутренней стороне губы.

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