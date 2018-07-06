Де Брейне признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ Бразилия — Бельгия
Полузащитник сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне стал лучшим игроком матче четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийской команды.
Де Брейне удвоил преимущество сборной в матче, отличившись на 31-й минуте.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сборная Франции обыграла команду Уругвая в четвертьфинале чемпионата мира — 2018 со счетом 2:0.