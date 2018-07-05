Хавбек сборной Хорватии Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе
Хавбек мадридского «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает ТАСС.
Ковачич получил повреждение плеча в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России против Дании.
Подопечные Станислава Черчесова сыграют против хорватов 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
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