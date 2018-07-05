Сборную России никто не встретил в Сочи по прилете на матч с Хорватией

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Сборная России прилетела в Сочи на матч четвертьфинала чемпионата мира — 2018 с командой Хорватии, сообщает ТАСС.

Самолет команды приземлился в 18.10 по московскому времени. Команда вышла через VIP-терминал и села в автобус, у аэропорта игроков никто встречал.

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Накануне матча с «шашечными» футболисты проведут тренировку на «Парк Арене».

Хорваты вышли в четвертьфинал, одолев датчан в серии послематчевых пенальти. Россияне также обыграли в 1/8 финала испанцев по пенальти (4:3) после завершения вничью основного и дополнительного времени (1:1).

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля в Сочи, начало — в 21.00 мск.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев высказался о своем возможном участии в четвертьфинале ЧМ-2018.