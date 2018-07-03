Легендарный колумбийский футболист прибыл на последний матч 1/8 финала ЧМ

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Легендарный колумбийский футболист Карлос Вальдеррама прибыл на матч национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» с места событий.

Встреча между сборными Англии и Колумбии состоится сегодня, 3 июля, в 21:00 по московскому времени на столичном стадионе «Спартак».

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«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 1:0 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018.