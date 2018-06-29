Матчи группового этапа ЧМ-2018 посетили почти 2,2 млн зрителей‍

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Около 2,2 млн болельщиков посетили матчи группового этапа чемпионата мира — 2018, сообщает «РИА Новости».

Официальная явка на игры группового этапа мундиаля составила 2 миллиона 178 тысяч 894 зрителя. Миллионный болельщик был отмечен 21 июня на матче второго тура мирового первенства между командами Дании и Австралии (1:1).

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Средняя посещаемость группового этапа составила около 45 400 болельщиков.

Чемпионат мира — 2018 начался 14 июня и продолжится до 15 июля. Матчи мундиаля проходят в 11 городах России. Игры плей-офф турнира стартуют 30 июня.

Как информирует Международная федерация футбола (ФИФА), на 21 июня распределено более 2,6 млн билетов. Продажи продолжатся вплоть до 15 июля.

Ранее определились последние участники плей-офф чемпионата мира‍.