Касильяс: в сборной России хорошо умеют играть в футбол

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Бывший голкипер сборной Испании по футболу поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2018 испанцев против команды России, передает газета «Известия».

«Испанской команде предстоит очень сложная игра. Футболистам надо быть максимально сконцентрированными все 90 минут матча, а если потребуется, то и 120. Наши соперники получат фантастическую поддержку, а это всегда важный фактор. Поэтому я бы не стал выделять фаворита этой пары», — заявил вратарь «Порту».

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Также экс-игрок мадридского «Реала» отметил высокий уровень футбола, который показывают подопечные Станислава Черчесова.

«На групповом этапе футболисты сборной России доказали, что не только хорошо умеют играть в футбол, но и проявили характер, волю к победе. У вас есть несколько очень сильных игроков группы атаки, а также опытные защитники с Игорем Акинфеевым в воротах», — заключил он.

Матч Испания — Россия состоится 1 июля на столичном стадионе «Лужники».

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