Тарханов: с этой Испанией можно играть
Бывший главный тренер сборной России Александр Тарханов заявил, что с такой сборной Испании можно играть в свой футбол в плей-офф чемпионата мира по футболу, передает НСН.
«Матч с Марокко показал, что можно играть с этой сборной. У испанцев много моментов бывает, которые нужно использовать в нашу пользу. У них в обороне есть проблемы, много теряют мяч. У нас футболисты хорошие, и мы можем использовать их сильные стороны», — сказал Тарханов.
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