Куарежма был признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 против Ирана

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Вингер турецкого «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма был признан самым ценным игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Ирана, сообщает «Советский спорт».

Куарежма открыл счет в самой концовке первого тайма эффектным ударом внешней стороной стопы, что не помогло португальцам обыграть иранцев. Игра завершилась со счетом 1:1.

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Португалия не смогла обыграть Иран на ЧМ-2018.