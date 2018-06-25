Куарежма был признан самым ценным игроком матча ЧМ-2018 против Ирана
Вингер турецкого «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма был признан самым ценным игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Ирана, сообщает «Советский спорт».
Куарежма открыл счет в самой концовке первого тайма эффектным ударом внешней стороной стопы, что не помогло португальцам обыграть иранцев. Игра завершилась со счетом 1:1.
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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Португалия не смогла обыграть Иран на ЧМ-2018.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #IRNPOR is @07RQuaresma! pic.twitter.com/hNbXLw9ARq— FIFA World Cup �� (@FIFAWorldCup) 25 июня 2018 г.