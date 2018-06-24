Защитник сборной Хорватии Ловрен рад матрешке, подаренной на ЧМ-2018

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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен рад матрешке, подаренной ему на чемпионате мира в России, передает «РИА Новости».

«Мне понравились матрешки, было очень приятно получить такой подарок. Правда та, на которой изображен я, больше похожа на Горана Влаовича», — заявил Ловрен.

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В третьем туре группового этапа мундиаля хорваты сыграют с Исландией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее эрмитажный кот Ахилл стал лучшим оракулом ЧМ-2018.