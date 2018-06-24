Марадона не считает Месси лидером сборной Аргентины

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Легендарный нападающий Диего Марадона высказался о фигуре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в национальной команде, сообщает «Советский спорт».

Марадона попросил не винить в неудачах команды пятикратного обладателя «Золотого мяча».

«Давайте не будем считать, что один игрок может выиграть чемпионат мира. Лео играет так, как может, но он не может решить все проблемы партнеров — я это знаю, как никто. А мальчик просто не лидер», — заявил председатель правления брестского «Динамо» в интервью Mirror.

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Сборная Аргентины под руководством Хорхе Сампаоли набрала лишь одно очко в двух матчах группового этапа чемпионата мира — 2018 и рискует не выйти из группы.

Ранее Виктория Боня назвала Месси неприятным человеком.