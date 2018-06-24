Месси определит состав сборной Аргентины на матч против Нигерии на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/11811067/RTX6AG4K-pic905-895x505-97513.jpg">

Игроки сборной Аргентины по футболу недовольны действиями главного тренера команды Хорхе Сампаоли на чемпионате мира — 2018, сообщает Daily Mail.

Команда «альбиселесте» сыграла вничью в стартовом матче на чемпионате мира — 2018 против Исландии (1:1), а во втором туре мундиаля была разгромлена хорватами (0:3), существенно снизив свои шансы на выход из группы.

Реклама

«Игроки сами решат, как будут играть, это факт. Если Сампаоли захочет сидеть на скамейке, он может это сделать. Если он не хочет, то нет проблем», — приводит британское издание слова чемпиона мира — 1986 Рикардо Джусти.

Матч против Нигерии аргентинцы проведут 26 июня.

Отмечается, что стартовый состав на игру определят самые опытные игроки команды — Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Аргентины сохранит свою должность.