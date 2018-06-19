Дзюба прокомментировал победу над Египтом на ЧМ-2018
Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Египтом в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, передает «Советский спорт».
«Честно говоря, уже плохо помню гол. Была великолепная передача Ильи Кутепова, и получилось забить. Самое главное — победили. Вся страна, думаю, счастлива. Всем спасибо за поддержку», — заявил нападающий в эфире телеканала «Россия 1».
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Национальная команда России одержала победу над Египтом со счетом 3:1.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее полузащитник сборной России Юрий Жирков получил травму.