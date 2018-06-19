Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время ЧМ-2018

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Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

Видео из центра Москвы в своем твиттере выложил журналист Павел Гуревич. Сотрудники полиции заметили это, но не стали наказывать хулигана.

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Сборная Марокко уступила Ирану в матче группового этапа со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Японии будут беречь силы для победного танца на ЧМ-2018.

Марокканец зажег файер на Красной! Сейчас что-то будет... pic.twitter.com/G06bOPjOQ1 — Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 июня 2018 г.