Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время ЧМ-2018
Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».
Видео из центра Москвы в своем твиттере выложил журналист Павел Гуревич. Сотрудники полиции заметили это, но не стали наказывать хулигана.
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Сборная Марокко уступила Ирану в матче группового этапа со счетом 0:1.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной Японии будут беречь силы для победного танца на ЧМ-2018.
Марокканец зажег файер на Красной! Сейчас что-то будет... pic.twitter.com/G06bOPjOQ1— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 июня 2018 г.
Пришёл сотрудник полиции. Но пощадил парня, не арестовали. Марокканцы проскандировали «Спасибо, спасибо» на русском pic.twitter.com/clqoE1EpTW— Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 19 июня 2018 г.