Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время ЧМ-2018

Марокканский фанат зажег файер на Красной площади во время чемпионата мира по футболу, сообщает «Советский спорт».

Видео из центра Москвы в своем твиттере выложил журналист Павел Гуревич. Сотрудники полиции заметили это, но не стали наказывать хулигана.

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Сборная Марокко уступила Ирану в матче группового этапа со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Японии будут беречь силы для победного танца на ЧМ-2018.