Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в Москве

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Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

В фан-зоне в Москве мексиканский любитель футбола встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной. Отмечается, что девушка ответила согласием.

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В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Мексики Ирвин Лосано был признан лучшим игроком матча против Германии.