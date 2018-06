Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в Москве

Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

В фан-зоне в Москве мексиканский любитель футбола встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной. Отмечается, что девушка ответила согласием.

Реклама

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Мексики Ирвин Лосано был признан лучшим игроком матча против Германии.

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk