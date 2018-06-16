Госдеп США пугает американских болельщиков терактами и домогательствами в России

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Государственный департамент США обратился к согражданам, которые собираются посетить чемпионат мира — 2018 в России, передает «Советский спорт».

«Крупномасштабные международные события, такие как чемпионат мира, являются очень привлекательной целью для террористов. Несмотря на то, что безопасность на чемпионате мира будет усиленной, террористы могут попытаться атаковать стадионы, фан-зоны, достопримечательности, вокзалы и другие общественные места», — говорится в обращении ведомства.

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Также американские власти отмечают, что в России болельщики могут подвергнуться домогательствам и вымогательству со стороны сотрудников правоохранительных органов и других должностных лиц.

Американцы лидируют по числу приобретенных билетов на матчи мирового первенства среди иностранцев.

Ранее английские болельщики встали на защиту России.