Головин: Дзагоев пропустит около десяти дней
Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин заявил, что хавбек Алан Дзагоев пропустит около десяти дней из-за травмы бедра, передает ТАСС.
«Точного диагноза по Дзагоеву нет, но говорят, вроде, что он пропустит десять дней. Естественно, все расстроены, что он не примет участия в ближайшем матче, но, надеемся, что медицинский штаб сделает все возможное, чтобы он вернулся быстрее», — сказал Головин.
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Дзагоев был заменен на 19-й минуте матча против Саудовской Аравии после того, как получил повреждение задней поверхности бедра.
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