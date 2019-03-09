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Возвращаемся на лед! Ждем голов от наших ребят.
Перерыв! Завершен первый период. Ведет со счетом 1:0 благодаря шайбе Орловича-Грудкова в самом дебюте матча. Имеем большое преимущество по игре, но, как и в других матчах Универсиады, не можем сполна реализовывать свои моменты. Чехам как таковой опасности создать не удается. Ждем второго отрезка игры.
Матейчек и Колуч оказались в нашей зоне после нашей потери, однако на этот раз удалось остановить перепасовку чехов. Надо быть аккуратнее.
Орлович-Грудков явно поймал кураж. Денис выходил в три против одного, но решился на удар — не попал. А параллельно катился Шаров.
Эх, очень грамотно вышли из зоны и могли выводить Мальцева на ударную позицию, но немного не повезло.
Кафка очень мастеровито разобрался с нашими защитниками, был готов простреливать из-за ворот, но соперников рядом не оказалось.
Ух! Квартальнов дважды на пятаке мог добивать чехов, но не сумел обыграть. Пока спасаются наши соперники.
Свалили Колуча на пятаке наших ворот, но ехал он прямо на вратаря — другого ожидать было нельзя.
А вот еще шанс! Орлович-Грудков подхватил добивание и мог оформлять дубль, но не пробил чешского вратаря.
Очень активен у нас Джиошвили. Вообще все нападение действует эффективно. Было уже несколько действительно опасных моментов.
А чехи очень разозлись. Уже один силовой прием был.
Матч начался! Болеем за наших ребят!
Напомним, что Чехии необходимо побеждать, чтобы выходить в плей-офф.
Состав наших соперников! Вратари: 1. Давид Пирс. 2. Ондрей Хорват (запасной); Полевые игроки: 4. Йозеф Зана. 6. Ян Седлак. 9. Давид Баллнер. 17. Вацлав Крилс. 23. Якуб Планю. 5. Давид Матежка. 7. Любош Козак. 13. Петр Йозефус. 21. Мартин Здворачек. 25. Адам Рулик. 10. Эрик Хлозанек. 11. Даниэль Арност. 15. Марек Баиль. 22. Доминик Кафка. 24. Томаш Дуда. 8. Лукаш Бездек. 18. Войтех Адамик. 20. Мартин Матейчек. 26. Даниэль Колуч.
Состав сборной России!
Вратари: 31. Никита Серебряков. 33. Никита Богданов (запасной). Первое звено: 2. Вадим Кудако. 88. Никита Камалов. 76. Богдан Якимов. 46. Игорь Руденков. Второе звено: 78. Андрей Чуркин. 79. Михаил Тихонов. 7. Максим Джиошвили. 73. Данила Квартальнов. 68. Иван Ларичев. Третье звено: 70. Павел Медведев. 5. Александр Сорокин. 40. Дмитрий Колготин. 86. Александр Шаров. 27. Денис Орлович-Грудков. Четвертое звено: 72. Евгений Воронков. 44. Иван Крылов. 63. Владислав Мисников. 80. Максим Мальцев. 71. Вячеслав Шевченко. .
Наша команде в группе А идет без поражений и сегодня в случае победы наша команда догонит Словакию и вернет себе первое место. Чехия пока занимает третью позицию с девятью очками. Игра начнется в 15.30 по московскому времени.
Сборная России встречается в мужском хоккейном турнире Универсиады-2019 с командой Чехии.