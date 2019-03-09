Перерыв! Завершен первый период. Ведет со счетом 1:0 благодаря шайбе Орловича-Грудкова в самом дебюте матча. Имеем большое преимущество по игре, но, как и в других матчах Универсиады, не можем сполна реализовывать свои моменты. Чехам как таковой опасности создать не удается. Ждем второго отрезка игры.