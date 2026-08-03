Российская армия взяла Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Почему это важно?

ВС РФ взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, они имеют важную роль для продвижения российской армии, так как эти населенные пункты были логистическими центрами ВСУ. Кроме того, как рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Василий Дандыкин, взятие Белого Колодезя и Устиновки поможет российской армии в создании зоны безопасности для приграничных регионов.

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили поселок Белый Колодезь и село Устиновка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Север». По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, российские военнослужащие в ходе боев проявили мужество и отвагу, действовали решительно и продолжили продвижение, оттесняя украинские формирования с занимаемых позиций.

«Поздравляю личный состав соединений с успешным выполнением боевой задачи.

В результате ваших решительных действий противник, понеся потери, отступил дальше на Запад», — подчеркнул он в поздравительной телеграмме.

За последнюю неделю российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области, включая Белый Колодезь и Устиновку. Кроме того, как писал Telegram-канал «Военная хроника», бойцы группировки «Север» перерезали важную трассу Харьков — Волчанск — Белый Колодезь — Приколотное, на которой была завязана вся логистика ВСУ восточнее Волчанска. Как отметил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Харьковское направление на этой неделе стало одним из самых успешных в зоне СВО.

Уникальная операция и бегство с позиций

Агентство ТАСС рассказало, что перед тем, как взять под контроль поселок Белый Колодезь, российские военные провели уникальную комплексную операцию, которая стартовала задолго до начала активных боевых действий.

«Российским силовикам удалось связаться с местными жителями, которых удалось убедить покинуть этот населенный пункт. Затем начала работать авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и, естественно, операторы различных беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки «Север», — раскрыл источник агентства.

В боях за Устиновку, по словам собеседника ТАСС, российским военным противостояли солдаты 159-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ и бывшие заключенные из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. После того как ВС РФ уничтожили наиболее мотивированных украинских военных, менее подготовленные солдаты из числа мобилизованных попытались бросить позиции.

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«Несколько боевых групп 159-й ОМБр ВСУ попытались сбежать с занимаемых позиций в Устиновке, но были убиты собственными заградительными отрядами», — уточнил источник.

Важные логистические узлы

Как пояснили в Минобороны, взятие под контроль Белого Колодезя и Устиновки играет важную роль для продвижения российской армии, так как эти населенные пункты были логистическими центрами ВСУ на данном участке фронта.

«Освобождение Белого Колодца лишает ВСУ важного логистического хаба, что вынудит их пересматривать схему снабжения и отодвигать линию обороны на южные рубежи Волчанского района. Кроме того, взятие Белого Колодца дает возможность ВС РФ почти вплотную подойти к следующему населенному пункту — Петропавловке», — отметили в военно-аналитическом центре «Рыбарь».

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Газетой.Ru» также уточнил, что взятие населенных пунктов поможет ВС РФ в создании зоны безопасности.

«Изначально ВСУ наступали на Белгород, на Белгородскую область именно из Харьковской области. А потому продвижение российских войск по этому направлению нужно в первую очередь для создания зоны безопасности, которая отодвинет линию обстрелов от приграничных регионов», — сказал эксперт.