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Трансляция
С конца
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'36
'35
«Салават» в полном составе.
'34
Уфимцы убежали в контратаку! Майоров по центру выкатился один на один, но Демченко выиграл дуэль в ближнем бою!
'33
'31
Бэйлен от синей линии бросил низом — Скривенс всё видел и без проблем забрал шайбу.
'30
Момент! Уфимцы перехватили шайбу в чужой зоне, Макаров вылез один на один, но не сумел переиграть Демченко!
'28
Умарк ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, но Кемппайнену помешали бросить с трёх метров.
'27
Активно идут вперёд уфимцы, стараясь отыграться. Много работы у Демченко.
'26
Два в два убежали уфимцы! Солодухин на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Демченко переместился и забрал шайбу!
'25
Демченко уверенно забрал шайбу после дальнего броска Арзамасцева. Вбрасывание будет в зоне «Трактора».
'24
В полном составе «Салават». Ничего опасного не удалось создать челябинцам за эти две минуты.
'23
Йюнге! С левого края бросил в ближнюю девятку — Скривенс без проблем забрал шайбу.
'22
'21
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Равная игра — команды обменялись шайбами Бэйлена и Хартикайнена. Команды действовали осторожно и не рисковали, но впереди ещё 40 минут. Посмотрим, что изменится после перерыва.
'20
Неприятный эпизод — шайба после броска Пеньковского попала в лицо Кемппайнену. Финн отправился сразу в раздевалку.
'19
Ларсен! От синей линии щёлкнул низом — шайба попала в конёк сопернику и ушла в сторону.
'17
'16
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 12:8.
'15
Коротков резко сместился на левый край и бросил из-под защитника — Демченко выручил.
'14
Без моментов прошло большинство для «Салавата». Вернулся на лёд Рыбаков.
'13
Не удаётся гостям войти в чужую зону. Первую минуту спокойно выстояли челябинцы.
'12
'11
Кемппайнен совершил проход по центру, продавил защитника и бросил по воротам — Демченко выручил.
'10
Хартикайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Умарка! Демченко переместился и забрал шайбу.
'9
Кравцов тоже поучаствовал в первой шайбе «Трактора». Уже десять (6+4) очков в нынешнем плей-офф набрал 18-летний талант.
'8
'6
Как и во вчерашней игре, «Трактор» лучше выглядит по первым минутам. Много владеют шайбой челябинцы.
'5
Отбились гости. «Салават» в полном составе.
'5
Кравцов! Получил передачу перед воротами, развернулся и бросил низом — Скривенс накрыл шайбу.
'4
Скривенс справился с дальним броском Щехуры. Уфимцы вчетвером.
'3
Момент! Щехура вырезал диагональ на дальнюю штангу, но Виддель из убойной позиции не попал по воротам.
'3
'2
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Василий Демченко — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».