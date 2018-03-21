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КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
2:5
закончен
17:00
ТракторСалават Юлаев
2:3
закончен
19:30
ЛокомотивСКА
1:4
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзЭдмонтон Ойлерз
3:7
закончен
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
4:3
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
3:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
4:3
закончен
02:30
Детройт Ред УингзФиладельфия Флайерз
5:4 (Б)
закончен
02:30
Оттава СенаторзФлорида Пантерз
2:7
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1 (ОТ)
закончен
03:30
Чикаго БлэкхоуксКолорадо Эвеланш
1:5
закончен
05:00
Вегас Голден НайтсВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Джерси Дэвилз
6:2
закончен
Еврокубок
19:30
Локомотив-Кубань Реджо-Эмилия
82:65
закончен
20:45
Дарушшафака Бавария
76:74
закончен
Евролига
20:45
Фенербахче Маккаби Т-А
87:73
закончен
21:00
Жальгирис Олимпия Милан
77:65
закончен
22:15
Панатинаикос Црвена Звезда
91:71
закончен
22:30
Валенсия Реал Мадрид
96:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикТоронто Рэпторс
86:93
закончен
03:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
100:99
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
123:109
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДаллас Маверикс
115:105
закончен
04:00
Юта ДжазАтланта Хоукс
94:99
закончен
05:00
Финикс СанзДетройт Пистонс
88:115
закончен
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
111:115
закончен
КХЛ / плей-офф
17:00
Металлург МгАк Барс
1:1
2 период
17:00
ТракторСалават Юлаев
2:1
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзАризона Койотс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзБостон Брюинз
не начался
04:30
Калгари ФлэймзАнахайм Дакс
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Олимпиакос
не начался
20:45
Анадолу Эфес Химки
не начался
22:30
Баскония Бамберг
не начался
22:45
Уникаха Барселона
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Кливленд КавальерсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Филадельфия СиксерсМемфис Гриззлиз
не начался
02:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Майами ХитНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Милуоки БаксЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
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КХЛ / плей-офф
19:30
СКАЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзАризона Койотс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
02:30
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:30
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
21:00
Црвена Звезда Фенербахче
не начался
22:05
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Валенсия
не начался
22:45
Реал Мадрид Жальгирис
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Шарлотт ХорнетсМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Орландо МэджикФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
05:00
Сакраменто КингзАтланта Хоукс
не начался
Трактор Салават Юлаев
Игрок ХК «Трактор» Рикард Йюнге (слева) и игрок ХК «Салават Юлаев» Захар... РИА Новости
Игрок ХК «Трактор» Рикард Йюнге (слева) и игрок ХК «Салават Юлаев» Захар Арзамасцев

Кубок Гагарина. «Трактор» — «Салават Юлаев». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Трактор» — «Салават Юлаев»

Челябинский «Трактор» принимает дома уфимский «Салават Юлаев» в рамках четвертого матча полуфинала Востока в Кубке Гагарина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21 марта 17:00   |  2 период
Трактор
Трактор
2:1
Салават Юлаев
Салават Юлаев
1:1, 2:0
Стадион «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», Челябинск | Судьи: Алексей Раводин  (Москва, Россия), Денис Бондарь  (Магнитогорск, Россия)
1:0Бэйлен
Рыбаков2'
2:1Йюнге
3:1
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Гончаров2'
Арзамасцев2'
1:1Хартикайнен
Гончаров2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'36
ГОЛ!
'35
«Салават» в полном составе.
'34
Уфимцы убежали в контратаку! Майоров по центру выкатился один на один, но Демченко выиграл дуэль в ближнем бою!
'33
Удаление у «Салавата». Осипов на пятаке нарушил правила против Черникова.
'31
Бэйлен от синей линии бросил низом — Скривенс всё видел и без проблем забрал шайбу.
'30
Момент! Уфимцы перехватили шайбу в чужой зоне, Макаров вылез один на один, но не сумел переиграть Демченко!
'28
Умарк ушёл за ворота и доставил шайбу на пятак, но Кемппайнену помешали бросить с трёх метров.
'27
Активно идут вперёд уфимцы, стараясь отыграться. Много работы у Демченко.
'26
Два в два убежали уфимцы! Солодухин на дальней штанге замыкал прострел партнёра — Демченко переместился и забрал шайбу!
'25
Демченко уверенно забрал шайбу после дальнего броска Арзамасцева. Вбрасывание будет в зоне «Трактора».
'24
В полном составе «Салават». Ничего опасного не удалось создать челябинцам за эти две минуты.
'23
Йюнге! С левого края бросил в ближнюю девятку — Скривенс без проблем забрал шайбу.
'22
Удаление у «Салавата». Гончаров проиграл позицию и придержал соперника руками.
'21
ГОЛ! На 11-й секунде периода забили челябинцы! Прошла длинная передача на ход Йюнге, швед на скорости ворвался в зону, выкатился один на один и послал шайбу под щитком Скривенса!
'21
Начался второй период!
'20
Перерыв! Ничья 1:1 после первого периода. Равная игра — команды обменялись шайбами Бэйлена и Хартикайнена. Команды действовали осторожно и не рисковали, но впереди ещё 40 минут. Посмотрим, что изменится после перерыва.
'20
Неприятный эпизод — шайба после броска Пеньковского попала в лицо Кемппайнену. Финн отправился сразу в раздевалку.
'19
Ларсен! От синей линии щёлкнул низом — шайба попала в конёк сопернику и ушла в сторону.
'17
ГОЛ! Красиво разыграли уфимцы! Умарк вошёл в зону и доставил шайбу на пятак, Кемппайнен прострелил на дальнюю штангу, откуда Хартикайнен расстрелял пустой угол ворот!
'16
По броскам в створ преимущество у «Салавата» — 12:8.
'15
Коротков резко сместился на левый край и бросил из-под защитника — Демченко выручил.
'14
Без моментов прошло большинство для «Салавата». Вернулся на лёд Рыбаков.
'13
Не удаётся гостям войти в чужую зону. Первую минуту спокойно выстояли челябинцы.
'12
Удаление у «Трактора». Рыбаков придержал соперника клюшкой.
'11
Кемппайнен совершил проход по центру, продавил защитника и бросил по воротам — Демченко выручил.
'10
Хартикайнен на пятаке подставил клюшку под наброс Умарка! Демченко переместился и забрал шайбу.
'9
Кравцов тоже поучаствовал в первой шайбе «Трактора». Уже десять (6+4) очков в нынешнем плей-офф набрал 18-летний талант.
'8
ГОЛ! Челябинцы провели позиционную атаку. Исаев от синей линии сделал перевод на левый край, Бэйлен сместился чуть к центру и с кистей вогнал шайбу в дальний угол!
'6
Как и во вчерашней игре, «Трактор» лучше выглядит по первым минутам. Много владеют шайбой челябинцы.
'5
Отбились гости. «Салават» в полном составе.
'5
Кравцов! Получил передачу перед воротами, развернулся и бросил низом — Скривенс накрыл шайбу.
'4
Скривенс справился с дальним броском Щехуры. Уфимцы вчетвером.
'3
Момент! Щехура вырезал диагональ на дальнюю штангу, но Виддель из убойной позиции не попал по воротам.
'3
Втроём остались уфимцы на минуту! Арзамасцев в борьбе на пятаке придержал Йюнге.
'2
Удаление у «Салавата». Гончаров потерял шайбу в чужой зоне и придержал соперника, помешав челябинцам убежать в контратаку.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Стартовые вратари: Василий Демченко — Бен Скривенс.
'0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».