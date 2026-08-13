Взрыв после пожара: что случилось на заводе боеприпасов в пригороде Рима

В пригороде Рима в цеху прессования пороха завода по производству боеприпасов компании KNDS Ammo Italy произошел сильный пожар, который вызвал мощный взрыв. Благодаря вовремя объявленной эвакуации все 24 находившихся внутри человека успели спастись, пострадавших нет. Ведется расследование причин возгорания, не исключена версия поджога. Это второй взрыв на европейском оборонном предприятии за четыре дня.

В итальянской коммуне Коллеферо в 60 км от Рима произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов, принадлежащем компании KNDS Ammo Italy. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Компания производит боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутной и морской обороны, а также твердое топливо для авиационных пусковых установок. Авария произошла в цехе прессования пороха»,

— пишет издание.

Газета Il Tempo уточняет, что сначала завод охватил пожар, который уже и вызвал детонацию взрывчатки:

« Пожар вспыхнул в одном из цехов завода , что вызвало срабатывание сигнализации и немедленное включение аварийных процедур. Сотрудники пострадавшего участка, особенно в цехе по переработке и прессованию пороха, смогли вовремя добраться до защищенных зон, предусмотренных протоколом компании. Детали и причины инцидента все еще расследуются».

Как пишет портал la Repubblica Roma, пожар был такой силы, что столб пламени был виден на расстоянии более километра . Очевидцы возгорания обратились к пожарным в 14:45 по местному времени (15:45 мск), а спустя около 15 минут произошел взрыв. К месту прибыли несколько пожарных расчетов, однако из-за опасности повторной детонации они долгое время не могли приступить к работе.

Прокурор города Веллетри Карло Виллани объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Поджог» . Проводится расследование для выяснения причин пожара.

Эвакуация и спасение людей

По данным телеканала RaiNews, внутри цеха находились 24 человека. Рабочие успели эвакуироваться и не пострадали .

Мэр Коллеферро Джулио Каламита в эфире телеканала Adnkronos рассказал о произошедшем:

«Ситуация под контролем, мы ожидаем официального подтверждения отсутствия жертв и пострадавших. Это был мощный взрыв, который ощущался по всему городу. Ведутся работы по тушению оставшихся очагов возгорания. В ближайшем районе зафиксированы незначительные повреждения, разбито несколько окон».

Он добавил, что трагедии удалось избежать благодаря тому, что взрыв произошел во время закрытия предприятия.

Губернатор области Лацио Франческо Рокка тоже заявил, что следит за информацией об инциденте.

«В эти часы абсолютным приоритетом является обеспечение безопасности людей и предоставление всем специалистам, участвующим в ликвидации последствий аварии, наилучших возможных условий», — написал политик.

Рокка заверил, что власти региона окажут помощь всем, кого затронуло происшествие.

Газета Il Fatto Quotidiano выяснила, что это не первый инцидент на данном заводе. В 2007 году, когда он еще назывался Simmel Difesa, на нем также раздался мощный взрыв. Тогда один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Участившиеся взрывы

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале обратил внимание, что завод под Римом стал вторым европейским оборонным предприятием, на котором с начала этой недели произошел взрыв. Первый инцидент случился 10 августа на складе боеприпасов оружейного завода компании EMCO в болгарском селе Белица.

Он также подчеркнул, что и KNDS Ammo, и EMCO поставляют оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Причем франко-немецкий оборонный концерн KNDS в 2024 году открыл в Киеве свой филиал для ремонта поставленной техники.